2018-10-05T14:41:27+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы спасли найденного в центре города раненного вальдшнепа

Редкую для Северной столицы перелетную птицу передали на лечение в центр помощи животным
Петр КИБЕР
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Петербуржцы спасли найденного в центре города раненного вальдшнепа. Фото: Пресс-служба администрации СПбПетербуржцы спасли найденного в центре города раненного вальдшнепа. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Интересную находку совершили жители Санкт-Петербурга прямо в центре города. Вчера, 4 октября, у дома номер 41 по улице Чайковского прохожие обнаружили раненную птицу. Прибывшие на место инспектора природохраны установили, что это вальдшнеп – представитель семейства Бекасовых.

- Появление вальдшнепа в центре города связано с началом осенней миграции, для которого характерны так называемые «высыпки» — внезапные появления птиц в местах, где они никогда не гнездились,- сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

В дикой природе птица ведет ночной образ жизни, а зимует преимущественно в Западной и Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. В России иногда пережидает холодное время года на побережье Крыма.

В Петербурге Вальдшнепы живут в Юнтоловском заказнике, на «Сестрорецком болоте» и северном побережье Невской губы, но нечасто попадаются на глаза людям. Питаются птицы на сельскохозяйственных полях и благополучно дожидаются глубокой осени, когда улетают на юг.

Сейчас раненого пернатого передали в центр помощи животным «Сирин», где птицу выходят и после выпустят в естественную среду.

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