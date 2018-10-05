Петербуржцы спасли найденного в центре города раненного вальдшнепа

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-05T14:41:27+03:00

Редкую для Северной столицы перелетную птицу передали на лечение в центр помощи животным

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Интересную находку совершили жители Санкт-Петербурга прямо в центре города. Вчера, 4 октября, у дома номер 41 по улице Чайковского прохожие обнаружили раненную птицу. Прибывшие на место инспектора природохраны установили, что это вальдшнеп – представитель семейства Бекасовых.

- Появление вальдшнепа в центре города связано с началом осенней миграции, для которого характерны так называемые «высыпки» — внезапные появления птиц в местах, где они никогда не гнездились,- сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

В дикой природе птица ведет ночной образ жизни, а зимует преимущественно в Западной и Южной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. В России иногда пережидает холодное время года на побережье Крыма.

В Петербурге Вальдшнепы живут в Юнтоловском заказнике, на «Сестрорецком болоте» и северном побережье Невской губы, но нечасто попадаются на глаза людям. Питаются птицы на сельскохозяйственных полях и благополучно дожидаются глубокой осени, когда улетают на юг.

Сейчас раненого пернатого передали в центр помощи животным «Сирин», где птицу выходят и после выпустят в естественную среду.