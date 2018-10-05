Петербургский СКА обменялся игроками с ХК «Сочи», отправив на юг Рыкова

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-05T14:30:13+03:00

Взамен за молодого защитника клуб с берегов Невы получил права на юного голкипера Ивана Просветова

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Лишь накануне петербургские армейцы встречались с хоккейным клубом «Сочи», а уже сегодня команды произвели обмен игроками, по которому СКА получил права на голкипера Ивана Просветова.

- В сочинскую команду переходит защитник Егор Рыков, армейцы получили спортивные права на 19-летнего голкипера Ивана Просветова, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Рыков провел в СКА два года и вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В клубе пожелали игроку удачи на новом месте и поблагодарили за сотрудничество.

Что касается обмена, то армейцы таким образом укрепляют свою вратарскую позицию, которая ослабла после ухода Мики Коскинена в клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Новый голкипер СКА сейчас тоже за океаном и выступает за клуб «Сагино Спирит» из хоккейной лиги Онтарио.

Стоит сказать, что вчерашний матч, прошедший 4 октября на ледовой арене «Большой» в Сочи, закончился победой петербургской команды со счетом 3:1. Шайбы за армейцев забрасывали Гусев, Барабанов и Бывальцев.