2018-10-05T15:22:19+03:00
Туризм

Зимний сезон 2018-2019 аэропорта Пулково: Из Петербурга можно будет улететь в Бергамо, Стамбул и Лондон

Также открываются два новых направления - китайский Гуйян и на остров Хайнань в Хайкоу
Степан СТЕПАНОВ
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С конца октября 2018 года в Пулково будет действовать зимнее расписание с новыми направлениями.С конца октября 2018 года в Пулково будет действовать зимнее расписание с новыми направлениями.
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В аэропорту Пулково с 28 октября начнет действовать новое зимнее расписание 2018-2019. Добавились в него и новые направления - европейские и азиатские рейсы. Как сообщили в Пулково, новым для зимнего расписания петербургского аэропорта стали регулярные рейсы в Бергамо (Италия), Стамбул (Турция), Лондон (Великобритания), Навои (Узбекистан), авиакомпания Germania продолжит рейсы в Дрезден (Германия).

- Сеть дальнемагистральных рейсов пополнят перелеты из Санкт-Петербурга по новым китайским направлениям – в Гуйян и на остров Хайнань в Хайкоу, - сообщили в пресс-службе Пулково. - Авиакомпания S7 впервые в истории аэропорта Санкт-Петербурга будет осуществлять регулярные зимние рейсы в средиземноморский курортный город в Испании Аликанте.

Также известно, что «Уральские авиалинии» расширят сеть полетов из Северной столицы за счет нового направления – Франкфурт-на-Майне, Uzbekistan Airways начнет летать из Пулково в Наманган (Узбекистан), S7 Airlines – в Сочи.

Базовый перевозчик аэропорта Пулково авиакомпания «Россия» планирует увеличить количество рейсов в Анталью (Турция), Берлин (Германия), Милан (Италия), Мюнхен (Германия) и Прагу (Чехия), а также в российские города – Калининград, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Самару и Сочи. Также авиаперевозчик продолжит выполнять открытые весной рейсы в Лондон – аэропорт Гатвик.

В наступающем сезоне будут также рейсы на горнолыжные курорты в Зальцбург и Инсбрук. А чартеры доставят отпускников по жарким курортам: Варадеро (Куба), Гоа (Индия), Дубай (Эль-Мактум, ОАЭ), Нячанг (Вьетнам), Бангкок и Пхукет (Таиланд).

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