В Петербурге парламентарии поддержали штрафы за прогулки на крыше

СЕГОДНЯ 19:14 2018-10-05T19:15:20+03:00

Для обычных граждан они составит от 2 до 5 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге могут ввести штрафы за руфинг. Комитет по законодательству петербургского парламента уже поддержал проект закона, в котором прописано наказание для экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам.

- За несанкционированный бизнес по организации подобных развлечений будет грозить штраф: для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей, - сообщил депутат Денис Четырбок.

К слову, экскурсии, которые согласованы и проводятся при поддержке МЧС, запрещены в Петербурге не будут.