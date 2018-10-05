В Петербурге парламентарии поддержали штрафы за прогулки на крыше
Для обычных граждан они составит от 2 до 5 тысяч рублей
Депутаты обсудили штрафыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Санкт-Петербурге могут ввести штрафы за руфинг. Комитет по законодательству петербургского парламента уже поддержал проект закона, в котором прописано наказание для экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам.
- За несанкционированный бизнес по организации подобных развлечений будет грозить штраф: для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей, - сообщил депутат Денис Четырбок.
К слову, экскурсии, которые согласованы и проводятся при поддержке МЧС, запрещены в Петербурге не будут.