2018-10-05T19:18:19+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге около метро Московская прорвало трубу

В этот раз авария произошла около отделения «Почты России», где идет ремонт
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Вода залила тротуар. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».Вода залила тротуар. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Изменить размер текста:

Очередной прорыв трубы с горячей водой произошел в Санкт-Петербурге вечером 5 октября. В этот раз горячим паром заволокло отделение «Почты России» на Московском проспекте недалеко от станции метро «Московская». Об этом сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В здании сейчас как раз идет ремонт, и, скорее всего, прорыв произошел из-за действий ремонтников. Они первым делом попытались устранить течь, но вода просочилась на улицу и залила тротуар. По предварительной информации, никто не пострадал.

В этот же день, Гжатской улице из-за прорыва трубы образовался фонтан посреди парковки. Автолюбители меланхолично прождали, пока работники водоканала устранят прорыв на 300-миллиметровой трубе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Измайловском проспекте из-за прорыва трубы в кафе заживо сварились два человека

Хлынувшая в подвальное помещение вода не оставила людям шансов на спасение (подробнее).

Два дефекта на один километр труб: аварийность на теплосетях Петербурга оказалась очень высокой

В Санкт-Петербурге после трагедии на Измайловском проспекте, где в кипятке погибли двое парней, проверили состояние труб (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 2019 года петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше
Школьник из Санкт-Петербурга пожаловался, что из-за зеленых волос его не пустили на День учителя
В Петербурге теперь можно взять самокат на прокат
У станции метро «Приморская» в Петербурге появится новый вестибюль
В Петербурге парламентарии поддержали штрафы за прогулки на крыше
Зимний сезон 2018-2019 аэропорта Пулково: Из Петербурга можно будет улететь в Бергамо, Стамбул и Лондон
Петербургский СКА обменялся игроками с ХК «Сочи», отправив на юг Рыкова
Петербуржцы спасли найденного в центре города раненного вальдшнепа
Каннибала с Алтая арестовали на 2 месяца в Петербурге
Четырехкомнатную квартиру пенсионера дважды перепродали, пока он был в отъезде
В Красносельском районе Петербурга нашли полуистлевший труп пенсионерки
В Петербурге на зимний период начали отключать фонтаны
На Комендантском проспекте в Петербурге двор залило кипятком из-за прорыва трубы отопления
Опоздавшая на рейс девушка «заминировала» автобус из Петербурга в Таллин
Георгий Полтавченко произнес трогательную речь в Смольном
МВД завело дело после взрыва банкомата в Приморске, из которого украли 2,5 миллиона рублей
Петербургский бар попал в ТОП-50 лучших в мире
Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» сдадут позже из-за археологических находок
Под Петербургом после лобового ДТП полностью сгорела «Газель», «Пежо»- всмятку
В цветах «Зенита» нет фиолетового: фанаты и Валуев раскритиковали новую форму клуба
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили
Синоптики рассказали, какая погода ждет Петербург в пятницу и на выходные
Петербургская художница нарисовала голой грудью Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова