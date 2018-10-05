В Санкт-Петербурге около метро Московская прорвало трубу

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-05T19:18:19+03:00

В этот раз авария произошла около отделения «Почты России», где идет ремонт

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Очередной прорыв трубы с горячей водой произошел в Санкт-Петербурге вечером 5 октября. В этот раз горячим паром заволокло отделение «Почты России» на Московском проспекте недалеко от станции метро «Московская». Об этом сообщают пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В здании сейчас как раз идет ремонт, и, скорее всего, прорыв произошел из-за действий ремонтников. Они первым делом попытались устранить течь, но вода просочилась на улицу и залила тротуар. По предварительной информации, никто не пострадал.

В этот же день, Гжатской улице из-за прорыва трубы образовался фонтан посреди парковки. Автолюбители меланхолично прождали, пока работники водоканала устранят прорыв на 300-миллиметровой трубе.

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