У станции метро «Приморская» в Петербурге появится новый вестибюль

5 Окт. 19:57 2018-10-05T20:05:06+03:00

Второй выход планируется вывести на улице Беринга, на противоположной стороне реки Смоленка

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Станция метро «Приморская» до 2018 года была конечной станцией «зеленой ветки», но к чемпионату мира 2018 по футболу ее продлили. Так появились еще две станции - «Новокрестовская» и «Беговая». Сегодня, 5 октября 2018 года, по распоряжению городского комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 2 октября 2018 года, стало известно, что до 15 октября планируется разработать документацию по планировке вестибюля №2 станции «Приморская». Отметим, что во втором вестибюле станции будет установлен наклонный ход и переходный коридор.

Второй выход будет установлен на улице Беринга - на противоположном берегу реки Смоленки.

- Со дня официального опубликования настоящего распоряжения юридические и физические лица в праве представить до 15 января 2019 года в Комитет по градостроительству и архитектуре предложение о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, - говорится в информации из опубликованных документов.

Как сообщили в петербургском метрополитене, пассажиропоток на станции «Приморская» - порядка 10 тысяч человек в час (в часы пик). Новый вестибюль должен разгрузить станцию.

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