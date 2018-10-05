2018-10-05T20:17:08+03:00
Общество

В Петербурге теперь можно взять самокат на прокат

Самокатшеринг заработал в Северной столице
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге заработал прокат самокатов. Стоимость - 2 рубля за минуту.В Петербурге заработал прокат самокатов. Стоимость - 2 рубля за минуту.
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Первые станции по прокату самокатов появились в центре Санкт-Петербурга. Взять напрокат транспортное средство и объехать пробки в час-пик теперь может любой желающий. Сеть самокатшеринга уже существует в других городах и странах, но до Северной столицы, где, кстати, горожане очень любят самокаты, добралась только что.

- Samocat Sharing - это ведущая российская разработка, созданная для упрощения жизни и экономии времени жителей мегаполисов, - отмечают создатели приложения и самокатшеринга. - Это первая в мире полностью автоматизированная сеть проката и по-настоящему доступный персональный транспорт для горожан любого пола и возраста.

Арендовать самокат в Петербурге можно через специальное мобильное приложение в смартфоне, предварительно зарегистрировавшись в системе и привязав к ней банковскую карточку.

Сотимость проката самокатов в Санкт-Петербурге: день пользования - 500 рублей, час - 60 рублей, минута - 2 рубля.

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