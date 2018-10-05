С 2019 года петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше

5 Окт. 23:20 2018-10-05T23:34:22+03:00

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Мусор - вещь дорогая. В пятницу, 5 октября, стало известно, что тарифы на вывоз мусора в Санкт-Петербурге повышаются. Да еще как! И изменения стартуют уже с 2019 года. Об этом стало известо после заседания комитета по тарифам и публикации соответствующих распоряжений.

Исходя из документов, за вывоз мусора со следующего года придется платить по 4405 рублей 90 копеек за каждую тонну. Таким образом, за одного человека в месяц петербуржцы заплатят примерно по 140 рублей.

Сейчас жители Северной столицы платят примерно по 185 рублей - за вывоз мусора из квартиры площадью 50 квадратов с 4 зарегистрированными жильцами. "Мойка 78" посчитала, что по новым правилам, та же семья будет отдавать в три раза больше - по 560 рублей.