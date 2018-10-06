Поздние «Сапсаны» будут прибывать в Петербург на пять минут раньше
Скоростной поезд «Сапсан», который курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой, а также Петербургом и Нижним Новгородом, будет ходить по новому расписанию. Оно вступит в силу с 9 декабря.
- Ускорено движение «Сапсанов», стыкующихся с другими скоростными поездами, - пояснили в пресс-службе ОАО «РЖД».
Это поможет пассажирам некоторых рейсов прибыть в Северную столицу на несколько минут раньше обычного, чтобы успеть на пересадку на другие поезда. Например, вечерние «Сапсаны» будут прибывать в Петербург на пять минут раньше – в 00.35 вместо 00.40. Ускорение получили и поезда, которые стыкуются с «Аллегро», идущим на Хельсинки.
Для тех, кто спешит на «Ласточку» из Петрозаводска в Великий Новгород, тоже есть хорошая новость: поезд № 769 будет останавливаться в Чудово на несколько минут раньше обычного, чтобы не торопиться во время пересадки.
КСТАТИ
В сутки будет отправляться до 14 «Сапсанов» в московском направлении и один в нижегородском. В Санкт-Петербург из Москвы и Нижнего Новгорода будут прибывать столько же поездов.
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