2018-10-06T11:15:12+03:00
Общество

Казаки с дубинками вызвали фурор на лекции о СПИДе в Санкт-Петербурге

Представители казачества поделились своим отношением к представителям ЛГБТ-сообщества
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Представитель казачества высказал свое мнение о секс-меньшинствах. Фото: скриншот трансляции.Представитель казачества высказал свое мнение о секс-меньшинствах. Фото: скриншот трансляции.
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Представители казачества нагрянули на лекцию о сексуальном здоровье, которую проводил сотрудник петербургского центра «СПИД.ЦЕНТР», которую проводил сотрудник фонда Николай Ленченков. Со страницы центра велась прямая трансляция в одной из социальных сетей. На записи можно рассмотреть молодых людей, которые пришли узнать что-то новое и группу казаков, которые решили поделиться своими мыслями по поводу представителей ЛГБТ-сообщества.

- Мне все равно, чем вы занимаетесь, но я хочу, чтобы вы, молодежь, понимали, что такое хорошо, что такое плохо, - попытался донести свою мысль до собравшихся мужчина в форме.

Организаторы вызвали полицию, но стражи порядка не нашли ничего противозаконного в поведении незваных визитеров: они имеют такое же право находиться в кафе, где проходит мероприятие.

- Полиция пришла с ними, проверила паспорта и ушла, потому что это не нарушение, они могут находиться здесь, - проговорил голос за кадром, принадлежащий Николаю Ленченкову.

Выступление казаков продлилось около десяти минут, а потом они присоединись к слушателям.

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