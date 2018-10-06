В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которых хранил дома 200 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-06T12:07:35+03:00

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Житель Северной столицы из теплой квартиры вынужден переехать в стены казенного учреждения. Виной тому – амфетамин, найденный во время обыска. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, у мужчины нашли больше двухсот граммов запрещенного вещества.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, - пояснили в пресс-службе силового ведомства.

Полицейские нагрянули к петербуржцу, который живет на набережной Обводного канала с обыском через несколько минут после полуночи 5 октября. Такой поздний визит был вызван не желанием навестить старого друга и попить с ним чаю. Повод был весьма прозаическим – проверить, хранит ли мужчина в доме наркотики или нет. Подозрения правоохранителей подтвердились, когда они нашли пакет с 200,5 грамма амфетамина. Такое количество психотропного вещества подозреваемый хранил явно не для себя, а с целью обогатиться на его перепродаже.

Следователи в этом усмотрели состав преступления «покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».