На Московском шоссе в Петербурге грабитель с ножницами забрал выручку цветочного магазина

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-06T13:00:29+03:00

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Мужчина с ножницами ворвался в цветочный магазин на Московском проспекте в Петербурге и оставил торговую точку без выручки. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного управления МВД России по городу, налетчик забрался в здание ночью, когда посетителей не было.

- Преступник вошел в помещение цветочного павильона, расположенного в доме 12 по Московскому шоссе, - заявили в полиции.

Нарушитель спокойствия достал ножницы и стал угрожать ими продавцу. Тот от напора опасного посетителя растерялся и послушно исполнил все требования злоумышленника, а именно открыл кассовый аппарат и отдал выручку, скопившуюся к этому часу. В кассе оказалось негусто – всего 4,5 тысячи рублей.

Тем не менее, грабителя это устроило и он сбежал. Далеко уйти мужчине не удалось, и его задержал наряд полиции. Выяснилось, что цветочный магазин пытался ограбить 57-летний выходец одной из азиатских стран.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».