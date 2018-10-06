Стало известно, когда и где пройдет прощание с Аркадием Крамаревым
Стала известна дата прощания с генералом-майором внутренней Аркадием Крамаревым, который возглавлял региональное управление полиции. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, отпевание и похороны пройдут в Северной столице 8 октября.
Гражданская панихида начнется в 10.30 в Культурном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Полтавской, 12.
Отпевание состоится в полдень в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который находится в доме № 35 А на улице Шпалерной.
Похоронят Аркадия Григорьевича на Серафимовском кладбище на улице Заусадебной, 33 (вход с улицы Школьной). Церемония погребения начнется в 13.30.
СПРАВКА «КП»
Аркадий Григорьевич Крамарев посвятил службе в милиции 38 лет. Он проделал путь от оперуполномоченного 45-го отделения милиции Невского райсполкома Ленинграда до начальника регионального управления.