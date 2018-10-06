2018-10-06T13:38:37+03:00
Общество

Стало известно, когда и где пройдет прощание с Аркадием Крамаревым

Панихида и отпевание экс-начальника петербуржского Главка милиции состоятся 8 октября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Аркадий Григорьевич Крамарев посвятил службе в милиции 38 лет.Аркадий Григорьевич Крамарев посвятил службе в милиции 38 лет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Стала известна дата прощания с генералом-майором внутренней Аркадием Крамаревым, который возглавлял региональное управление полиции. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, отпевание и похороны пройдут в Северной столице 8 октября.

Гражданская панихида начнется в 10.30 в Культурном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Полтавской, 12.

Отпевание состоится в полдень в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который находится в доме № 35 А на улице Шпалерной.

Похоронят Аркадия Григорьевича на Серафимовском кладбище на улице Заусадебной, 33 (вход с улицы Школьной). Церемония погребения начнется в 13.30.

СПРАВКА «КП»

Аркадий Григорьевич Крамарев посвятил службе в милиции 38 лет. Он проделал путь от оперуполномоченного 45-го отделения милиции Невского райсполкома Ленинграда до начальника регионального управления.

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