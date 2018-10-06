Подозреваемых в убийстве женщины на улице Александра Матросова в Петербурге заключили под стражу
Петербуржские следователи заключили под стражу двоих парней, который подозревают в изнасиловании и убийстве женщины на улице Александра Матросова. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, в следственный изолятор отправятся подозреваемые, одному из которых 23 года, а второму – 21.
- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, - пояснили в пресс-службе силового ведомства.
По версии, которую рассматривают следователи, в ночь на 7 сентября 2018 года молодые люди напали на 35-летнюю женщину. Несчастную затащили в кусты, где надругались, а потом задушили. Труп бросили там же.
Первым правоохранители задержали старшего фигуранта, а в начале октября попался и его соучастник. Молодого человека поймали в Павловске.
Следователи продолжают работу над уголовным делом.