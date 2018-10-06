2018-10-06T16:11:24+03:00
Общество

Замена канализации, ремонт трамвайных путей: Какие дороги перекроют в Петербурге 8 октября

Самое долгое ограничение проезда будет действовать почти три месяца
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Главное, вовремя найти пути объезда, чтобы потом не тратить время на это поиски оптимального пути.Главное, вовремя найти пути объезда, чтобы потом не тратить время на это поиски оптимального пути.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга опубликовала список дорог, которые перекроют с 8 октября. Причины везде разные: и ремонт трамвайных путей, и замена коммуникаций, и укладка асфальта. Главное, вовремя найти пути объезда, чтобы потом не тратить время на это поиски оптимального пути.

Почти на три месяца закроется нечетна сторона набережной реки Карповка в Санкт-Петербурге. Движение ограничат с 7 октября по 28 декабря на отрезках набережной, которые находятся между Иоанновским переулком и Геслеровским мостом, а также от Геслеровского моста до Каменноостровского проспекта. Рабочие проложат там канализацию.

Кроме того, с 8 по 14 октября в Казарменном переулке будут делать пешеходную галерею, поэтому его закроют для машин от улицы Чапаева до Петроградской набережной.

Также 8 октября начнут ремонт трамвайных путей на Васильевском Острове. Там нельзя будет проехать насквозь по 8-9 линии, поэтому движение транспорта ограничат по Среднему проспекту от 8-9 линии до 10-11. Ремонт продлится до 12 октября включительно.

Из-за размещения временного ограждения на улице Кременчугской с 8 по 15 октября будет перекрыт ее участок от улицы Тележной до Миргородской.

С десяти часов вечера 7 октября до семи утра 8 октября придется искать объезд для тех, кто едет по проспекту Энгельса. Там между Придорожной аллеей и Суздальским проспектом будут менять асфальт.

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