В Таврическом дворце представители стран СНГ поговорят о культуре

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-06T17:32:01+03:00

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Говорить о культуре в странах-участницах Содружества Независимых Государств будут в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе Министерства культуры России, 12 октября состоится 33 заседание Совета по культурному сотрудничеству стран, входящих в состав СНГ. Встреча пройдет в Таврическом дворце.

- В рамках заседания планируется рассмотреть более десяти вопросов, - отметили в пресс-службе Минкульта.

Россию на заседании представит заместитель министра культуры Алла Манилова.

Специалисты выяснят, как реализуются мероприятия программы, принятой на 2016-2020 годы, а также проконтролируют, кто как подошел к реализации Года культуры в СНГ. На повестку дня вынесут обсуждение программы «Культурные столицы Содружества», которая имеет статус международной. В 2018-м году за ее реализацию отвечает Армения, в 2019-м – Республика Беларусь, а в 2020-м – Казахстан.