2018-10-06T18:15:10+03:00
Спорт

Футболисты «Зенита-2» в 15 туре ФНЛ сыграли вничью с «Армавиром»

Результат игры не позволил петербуржцам подняться с последнего места в турнирной таблице
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Следующую игру дубль «Зенита» проведет 13 октября на выезде против «Краснодара».Следующую игру дубль «Зенита» проведет 13 октября на выезде против «Краснодара».Фото: pixabay.com
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В Санкт-Петербурге «Зенит-2» сыграл с клубом «Армавир» в матче 15 тура футбольной национальной лиги. Игра завершилась с ничейным счетом – 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме. Нападающий хозяев Николай Прудников открыл счет встречи уже на 34 минуте, но буквально через две минуты полузащитник «Армавира» Игорь Падерин восстановил равновесие.

Игроки «Зенита-2» пытались отыграться, но заработали только три желтых карточки. Судья показал горчичники Дмитрию Плетневу и Леону Мусаеву за неспортивное поведение, а Дмитрию Богаеву за грубую игру, причем последний получил предупреждение на последней минуте встречи.

Итог игры не позволил команде из Северной столицы улучшить свое турнирное положение. Подопечные Владислава Радимова по-прежнему занимают последнее место в таблице. Поле 5 игр у них 7 очков.

Следующую игру дубль «Зенита» проведет 13 октября на выезде против «Краснодара».

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