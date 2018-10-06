2018-10-06T18:34:22+03:00
Общество

Вылеты в Рим и Шанхай из Пулково 6 октября задержались

Самолеты продержали в воздушной гавани по лишнему часу
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Рейс в Рим задержали на 45 минут.Рейс в Рим задержали на 45 минут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажиры, которые летят 6 октября из Санкт-Петербурга в Рим и Шанхай, немного понервничали. Авиакомпании задержали оба вылета, правда, пока ненадолго.

Самолет в столицу Италии должен был отправиться в 17.30, но рейс задержали на 45 минут. Мытарства пассажиров на этом закончились, они уже прошли посадку и взяли курс на Рим.

Тем, кто летит в Шанхай, пока рано радоваться. Пока на табло значится, что в полет самолет отправиться в полночь, а не как было запланировано, в 23.05. Пассажиры надеются, что больше изменений в расписании не будет, и они отправятся в путешествие вовремя.

ВАЖНО

Спасатели предупреждают, что в Санкт-Петербурге усиливается ветер, а ночью 7 октября ожидается туман. С 7 по 9 октября в городе и области ожидаются ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду.

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