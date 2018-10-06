Из-за погоды в Ленинградской области повышается риск ДТП с 7 октября
Метеорологи предупреждают: в Ленинградской области с 7 октября вырастет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления частных домов, аварии на воде и ЧП с участием людей, которые отправились в лес за ягодами и грибами. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного областного управления МЧС России, виной возможным бедам – ухудшение погоды.
- Воздержитесь от походов в лес и выходов на водные объекты, - обратились к жителям области спасатели.
По сообщению синоптиков, на регион обрушатся сильные дожди и ливни. Сопровождать их будут порывы ветра до 15-18 метров в секунду.
Чтобы избежать негативных последствий непогоды, лучше следовать правилам техники безопасности, в сильный ветер избегать неустойчивых конструкций и сухих деревьев, а во время дождя быть внимательным на дороге. Это относится и к автомобилистам, и к пешеходам.