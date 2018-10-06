На Смольной набережной в Петербурге перевернулась машина

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-06T19:06:31+03:00

Авария произошла около шести часов вечера 6 октября. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

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В субботу, 6 октября, на Смольной набережной в Санкт-Петербурге перевернулась иномарка. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

- Смольная набережная, перевернулась машина, есть пострадавшие, - лаконично прокомментировал автор поста ситуацию.

Судя по всему, в аварии есть пострадавшие. На месте работает бригада реанимации, а машина сильно повреждена и лежит колесами вверх.

Очевидцы ДТП предполагают, что водитель выбрал слишком высокую скорость и не справился с управлением машиной, которую занесло на мокром асфальте.

ВАЖНО

Синоптики предупреждают: на Санкт-Петербург и Ленинградскую область идут дожди и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды после 7 октября , что повышает риск аварий, в том числе и автомобильных (подробнее).