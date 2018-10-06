2018-10-06T19:37:13+03:00
Общество

В Московском районе Санкт-Петербурга сгорела квартира в жилом доме

Тушить пожар отправились три машины
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Горела квартира на первом этаже. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».Горела квартира на первом этаже. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
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На улице Костюшко, что в Московском районе Санкт-Петербурга сгорела квартира на первом этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

- Службы на месте, - написал топикстартер, выложивший снимок.

На фото видно, что закопчена стена жилого дома, в окне пятиэтажки виднеются сполохи пламени. Судя по всему, огонь захватил не одну комнату, а как минимум два смежных помещения.

Комментаторы поделились под постом, что к месту происшествия в 18.32 отправились сразу три пожарных расчета.

В этот же день пожарные дважды выезжали на ликвидацию огня. Оба раза приходилось тушить пустующие здания, в которых кто-то поджег мусор. В 17.47 спасатели получили сообщение о том, что в Академическом переулке начался пожар, а часом позже пожар тушили в Кировском районе на улице Оборонной.

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