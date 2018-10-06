Дубли Патрика Херсли и Наиля Якупова помогли СКА обыграть «Йокерит»

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-06T20:06:03+03:00

Болельщики увидели годы и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Фото: Константин ИВАНОВ

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Хоккеисты СКА одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, обыграв финский «Йокерит». Игра прошла 6 октября в столице Финляндии.

В Суоми армейцы отправились из теплого Сочи и с хорошим настроением, которое вылилось в быстрый гол Александра Дергачева, который открыл счет уже на 25 секунде. Голевой задор поддержал Алексей Кручинин, на 6 минуте он удвоил преимущество СКА.

Во втором периоде по разу отличились будущие герои матча. Сначала Наиль Якупов с передачи Павла Дацюка и Никиты Гусева сделал счет 0:3, а затем Патрик Херсли с теми же ассистентами довел преимущество петербуржской команды до четырех шайб. Через минуту с небольшим Наиль Якупов вновь зажег красный фонарь за воротами Райана Заполски, реализовав большинство. Размочить счет встречи удалось Марко Анттила. Он сделал это, когда его команда была в меньшинстве.

Третий период начался с гола финна Сами Леписте, реализовавшего большинство. За 54 секунды до конца игры армейцы поставили жирную точку в счете силами Патрика Херсли.

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд и вернул себе лидерство в Западной конференции.