Петербурженка Яна Куницкая одержала победу в Лас-Вегасе в бое UFC

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-07T10:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока весь мир с замирание сердца следил за боем Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора, на ринге незадолго до этого проходил другой бой по смешанным единоборствам. В поединке UFC сошлись петербурженка Яна Куницкая и шведка Лана Лансбергю

Матч обошелся без досрочного объявления победителей. Но все раунды российская спортсменка выглядела намного увренее. Петербурженка наносила больше ударов и активнее атаковала свою соперницу. В итоге по решинию судей Яна одержала вверх.

Яне 28 лет. Девушка родилась в Мурманске. И в последнее время проживает в Санкт-Петербурге.