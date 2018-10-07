Петербурженка Яна Куницкая одержала победу в Лас-Вегасе в бое UFC
Россиянка одолела шведку Лану Лансберг
Яна победила в Лас-ВегасеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока весь мир с замирание сердца следил за боем Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора, на ринге незадолго до этого проходил другой бой по смешанным единоборствам. В поединке UFC сошлись петербурженка Яна Куницкая и шведка Лана Лансбергю
Матч обошелся без досрочного объявления победителей. Но все раунды российская спортсменка выглядела намного увренее. Петербурженка наносила больше ударов и активнее атаковала свою соперницу. В итоге по решинию судей Яна одержала вверх.
Яне 28 лет. Девушка родилась в Мурманске. И в последнее время проживает в Санкт-Петербурге.