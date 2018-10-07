На Волхонском шоссе пенсионер с внуками попал в аварию

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-07T11:57:19+03:00

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Авария произошла ранним утром на Волхонском шоссе. Женщина-водитель на иномарке Хендай вразелась с Митцубиси, в котором ехал пенсионер вместе с внуками.

- В ДТП оба водителя получили тяжелые травмы, - рассказывают в ГИБДД Петербурга. - В автомобиле "Митсубиси" пострадали 7-летняя девочка, ее состояние уточняется. Она эвакуирована в больницу вертолетом до прибытия экипажа ДПС. И 10-летний мальчик, у которого травмы средней степени тяжести.

Сейча в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.