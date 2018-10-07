Певческая капелла Петербурга даст концерт в Вене и Братиславе
Певческая капелла Санкт-Петербурга едет в Австрию и Словакию. Россияне выступят с концертом под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Выступление в Вене будет проходить в Соборе святого Стефана.
- Этот старинный кафедральный собор, входящий в число жемчужин мирового культурного наследия, уже много лет является одной из престижнейших концертных площадок мира с удивительной акустикой, - сообщают в Певческой капелле. В неповторимом исполнении Певческой капеллы Санкт-Петербурга будет звучать духовная музыка выдающихся русских композиторов.
Концерт в Вене пройдет 7 октября. В Братиславе - 8 октября в историческом здании Словацкой филармонии.
К слову, концерт включили в фестиваль «Братиславский музыкальный праздник».