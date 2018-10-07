ФК "Зенит" сыграет с "Краснодаром" под закрытой крышей

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-07T12:31:44+03:00

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Футбольный клуб "Зенит" проведет матч против "Краснодара" 7 октября. Игра начнется в 16:30 по местному времени. В городе в этот момент может идти дождь. Из-за этого принято решение играть под закрытой крышей.

- Сегодня я буду закрыта, - говорится в подписи к фотографии крыши стадиона.

Игроки петербургской команды сыграют против "Краснодара" в лазурной форме. Противники будут в белом.