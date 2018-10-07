В Петербурге мужчина погиб при падении из дома на иномарку
В смерти разбираются сотрудники полиции
Мужчина упал на иномарку Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Трагедия произошла на улице Добровольцев. Там мужчина упал с дома прямо на припаркованную во дворе иномарку. От мощного удара неизвестный погиб на месте.
- При приземлении мужчина попал в водительскую дверь Пассата, хорошо вмяв ее, разбив стекло и снеся зеркало, - сообщают очевидцы.
Сейчас в причинах падения мужчины разбираются сотрудники полиции. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
- Возможно, он занимался паркуром, - предполагают горожане. Точные причины падения пока неизвестны.