2018-10-07T13:13:07+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина погиб при падении из дома на иномарку

В смерти разбираются сотрудники полиции
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина упал на иномарку Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМужчина упал на иномарку Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Трагедия произошла на улице Добровольцев. Там мужчина упал с дома прямо на припаркованную во дворе иномарку. От мощного удара неизвестный погиб на месте.

- При приземлении мужчина попал в водительскую дверь Пассата, хорошо вмяв ее, разбив стекло и снеся зеркало, - сообщают очевидцы.

Сейчас в причинах падения мужчины разбираются сотрудники полиции. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

- Возможно, он занимался паркуром, - предполагают горожане. Точные причины падения пока неизвестны.

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