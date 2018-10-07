ФК "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в молодежном первенстве
Команда после победы поднялась на 9 место таблицы
Молодежная команда "Зенита" обыграла "Краснодар" Фото: ФК "Зенит"
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Молодежная команда "Зенита" одержала победу в матче против "Краснодара". Игра прошла на малой арене «Петровского». Распечатать ворота соперников клубу из Петербурга удалось на 38 минуте. Единственный гол в матче забил Максим Бачинский.
- Одержав победу, зенитовцы набрали 14 очков и поднялись на девятое место турнирной таблицы, - сообщают в клубе.
Напомним, что сам "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в Петербурге 7 октября в 16:30. Матч будет проходить с закрытой крышей из-за возможного дождя.