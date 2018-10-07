В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому
Жители Петербурга смогут пристальнее взглянуть в лицо артисту Владимиру Высоцкому. Память известного музыканта решили увековечить в Северной столице. Бронзовый барельеф появился на стене РГПУ. В университет объясняют, что идея исходила от самих горожан. А администрация ВУЗа лишь поддержала это предложение.
- Петербург – знаковое место для Высоцкого, - поясняют в университете. - Его первый публичный концерт состоялся в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было установлено ни одной мемориальной доски или памятника. В ближайших планах – открыть в университете студенческий клуб авторской песни имени Высоцкого.
Барельеф ВысоцкомуФото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Памятный знак сделан в виде бронзового барельефа роазмерами 120 на 80 сантиметров. К слову, на его открытие пригласили дублера Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль» Юрия Вебера.
На открытии памятного знака известные артисты исполнили песни Высоцкого, среди них - Сергей Матвеенко и Ирина Пиотровская.