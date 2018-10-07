В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-07T16:05:32+03:00

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Жители Петербурга смогут пристальнее взглянуть в лицо артисту Владимиру Высоцкому. Память известного музыканта решили увековечить в Северной столице. Бронзовый барельеф появился на стене РГПУ. В университет объясняют, что идея исходила от самих горожан. А администрация ВУЗа лишь поддержала это предложение.

- Петербург – знаковое место для Высоцкого, - поясняют в университете. - Его первый публичный концерт состоялся в 1967 году в Ленинграде. Однако до сих пор в городе не было установлено ни одной мемориальной доски или памятника. В ближайших планах – открыть в университете студенческий клуб авторской песни имени Высоцкого.

Барельеф ВысоцкомуФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятный знак сделан в виде бронзового барельефа роазмерами 120 на 80 сантиметров. К слову, на его открытие пригласили дублера Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль» Юрия Вебера.

На открытии памятного знака известные артисты исполнили песни Высоцкого, среди них - Сергей Матвеенко и Ирина Пиотровская.