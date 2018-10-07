В Петербург придет "бабье лето"

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-07T16:42:46+03:00

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Жителям Санкт-Петербурга не стоит расстраиваться из-за ушедшего лета. В ближайшую неделю в город вернется тепло, а столбик термометра будет показывать до 14 градусов тепла. Такая погода задержится в Северной столице на несколько деньков. А в следующий уик-энд горожанам вполне можно отправиться на пикник.

- В понедельник, 8 октября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, - рассказывают синоптики. - Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 10 градусов тепла.

Во вторник, 9 октября, в городе пройдет небольшой дождь. Но при этом в городе станет теплее до 12 градусов. В среду же, 10 октября, осадков не ожидается. А столбик термометра будет показывать до 13 градусов тепла.

Солнечная погода продержится в городе вплоть до воскресенья, 14 октября. В уик-энд в городе будет сухо и тепло до 13 градусов выше нуля.