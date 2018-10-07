В Петербурге горожане повредили неправильно припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-07T18:18:05+03:00

Неизвестные поцарапали машину и содрали с него номер

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В петербурге появляется свое народное движение против автохамов. Правда, действуют неизвестные не совсем законными методами. Возмущенные жильцы двора на Светлановском проспекте набросились на машину, которую хозяин непраивльно припарковал.

- Чья-то месть за перегороженный проход для пешеходов во дворе, - рассказывают очевидцы. - Жестоко. Процарапаны все крылья, двери, передние фары. Передний номер навернули на зеркало заднего вида. Но вот колеса целы...

К слову, неизвестные также оторвали колпак с колеса машины и бросили его на бампер.