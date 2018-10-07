В полиции Петербурга заявили, что нарушений во время матча «Зенит»-«Краснодар» не было
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев
Дзюба стал одним из авторов гола Фото: ФК "Зенит"
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В полиции Петербурга рассказали об охране порядка во время проведения матча «Зенит»-«Краснодар». Напомним, что матч прошел в Северной столице. Обе команды - лидеры турнирной таблицы. Поэтому матч был важен для обоих клубов.
- Сотрудники полиции приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Происшествий и грубых нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.
Напомним, что матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.