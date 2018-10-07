2018-10-07T19:35:47+03:00
Политика

Врио губернатора Александр Беглов поздравил президента России с днем рождения

Александр Дмитриевич направил поздравительную телеграмму
Роман ЛЯЛИН
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Врио губернатора поздравил президента РоссииВрио губернатора поздравил президента РоссииФото: Артем Килькин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Главе государства исполнилось 66 лет.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения!, - написал Александр Беглов в поздравительной телеграмме. - Признанный национальный лидер, многолетним плодотворным служением Отечеству Вы снискали глубокое уважение россиян. Благодаря Вам наша страна уверенно укрепляет свое влияние на международной арене. Вы вкладываете все свои силы в решение ключевых задач в экономике и социальной сфере, в обеспечение безопасности нашего государства.

Александр Беглов также отметил, что петербуржцы благодарны президенту за "неизменное внимание к родному городу, за огромный вклад в развитие Северной столицы".

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