Врио губернатора Александр Беглов поздравил президента России с днем рождения

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-07T19:35:47+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Главе государства исполнилось 66 лет.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения!, - написал Александр Беглов в поздравительной телеграмме. - Признанный национальный лидер, многолетним плодотворным служением Отечеству Вы снискали глубокое уважение россиян. Благодаря Вам наша страна уверенно укрепляет свое влияние на международной арене. Вы вкладываете все свои силы в решение ключевых задач в экономике и социальной сфере, в обеспечение безопасности нашего государства.

Александр Беглов также отметил, что петербуржцы благодарны президенту за "неизменное внимание к родному городу, за огромный вклад в развитие Северной столицы".