2018-10-08T07:47:43+03:00
Происшествия

В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед

Синоптики предупреждают петербуржцев о ночных заморозках
Петр КИБЕР
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В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед.В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Если вторую половину прошедшего воскресенья в Петербурге шел дождь, то понедельник, 8 октября, по прогнозам синоптиков, обещает быть сухим. Но вся пролившаяся накануне с неба вода никуда не исчезла, а пошла «в дело». Из-за ночного мороза, на дорогах образовалась наледь, ставшая сюрпризом для петербургских автомобилистов.

- В Санкт-Петербурге, а также в южных районах Ленинградской области возможен снег, а также гололедица, поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Пока, правда, массовых аварий на трассах не отмечено, однако основная масса машин только утром выехала на дороги.

Что касается погоды, то она будет облачной, с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла, ветер западный и юго-западный, умеренный.

Пока синоптики не прогнозируют новых ночных морозов, на сайте гидрометцентра Петербурга сообщае5тся, что с 8 на 9 октября температура сохраниться в плюсовых значениях – от 5 до 7 градусов выше ноля.

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