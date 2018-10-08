2018-10-08T09:22:13+03:00
Происшествия

Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину

Трагедия произошла на трассе Парголово-Огоньки
Петр КИБЕР
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Под Сертолово иномарка насмерть сбила мужчину.Под Сертолово иномарка насмерть сбила мужчину.Фото: Рустем АХУНОВ
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Трагедией закончилась попытка пешехода перебежать в темное время суток оживленную трассу под Петербургом. Мужчина попал под колеса иномарки и погиб на месте ДТП. Перехода в данном месте дороги нет.

- 7 октября 23:20 во Всеволожском районе Ленинградской области на 30 километре автодороги Парголово – Огоньки, автомобиль «Сааб» наехал на человека. От полученных в ДТП травм пешеход скончался, - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем легковушки был 37-летний водитель, а погибшему мужчине было около 50 лет. Сейчас его личность устанавливается.

Учитывая, что авария произошла почти ночью, то автомобилист мог просто не заметить человека в темной одежде и без светоотражающих элементов. Освещение на данном участке трассы есть, однако его явно недостаточно, чтобы на скорости видеть всю дорожную обстановку.

Сейчас выяснением обстоятельств смертельного ДТП занимаются инспектора ГИБДД, они же установят виновника аварии.

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