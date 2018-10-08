Главный синоптик Петербурга рассказал, где набрал три корзины грибов

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-08T09:42:41+03:00

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Грибной сезон в Петербурге продолжается. По крайней мере, так было в прошедшие выходные, когда многие горожане везли домой из леса большие корзины грибов. Не остался в стороне от этого дела и главный синоптик Северной столицы, известный своей страстью к «тихой охоте».

- Интервью про грибы давал, надо отчитываться. Сегодняшний поход, успели до дождя, написал вчера, 7 октября в своем «Фейсбуке» Александр Колесов.

Метеоролог рассказал подписчикам, что три корзины грибов собрал в Ломоносовском районе области, где лес от похолодания спасает тепло с Финского залива.

Но, скорее всего, грибной сезон в Северной столице подошел к концу. В ночь с 7 на 8 октября в городе уже были заморозки. Вскоре, правда, метеорологи обещают еще одно «бабье лето», когда температура воздуха поднимется до 12-13 градусов тепла, но не факт, что грибы смогут пережить первые морозы.