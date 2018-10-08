2018-10-08T12:20:52+03:00
Авто

На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу

Из-за замены асфальта на этом участке, автомобилистам придется искать другой путь проезда
Петр КИБЕР
Поделиться:
На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу.На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Новый этап работ по реконструкции северного участка петербургской Кольцевой автодороги, принесет новые неудобства горожанам. На пять дней будет перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.

- В связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД, с 11 по 15 октября 2018 года будет полностью закрыто движение транспорта по указанному участку, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «(УПРДОР) «Северо-Запад».

Дорожники предупреждают, что будет обозначено само место ремонта, а световая и текстовая информация будет выводиться на табло КАД, однако учитывая не самую высокую внимательность петербургских водителей и большой поток машин в сторону Приморского района, пробки обещают быть серьезными.

Напомним, что на северном участке кольцевой дороги идут работы по реконструкции, в результате чего на трассе появится еще по одной полосе в каждую сторону. Срок окончания строительства – до ноября 2020 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах
В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»
«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП
Главный синоптик Петербурга рассказал, где набрал три корзины грибов
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
«Нам не хватило свежести»: Главный тренер «Краснодара» объяснил проигрыш «Зениту»
В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед
В Петербурге машина провалилась в дыру в асфальте
Врио губернатора Александр Беглов поздравил президента России с днем рождения
В полиции Петербурга заявили, что нарушений во время матча «Зенит»-«Краснодар» не было
В Петербурге горожане повредили неправильно припаркованный автомобиль
В Петербург придет "бабье лето"
В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому
ФК "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в молодежном первенстве
В Петербурге мужчина погиб при падении из дома на иномарку
ФК "Зенит" сыграет с "Краснодаром" под закрытой крышей
Певческая капелла Петербурга даст концерт в Вене и Братиславе
На Волхонском шоссе пенсионер с внуками попал в аварию
Петербурженка Яна Куницкая одержала победу в Лас-Вегасе в бое UFC
В метро Петербурга пассажир упал под поезд
Суд оставил подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Астафьева в СИЗО
Дубли Патрика Херсли и Наиля Якупова помогли СКА обыграть «Йокерит»