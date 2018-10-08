СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-08T12:20:52+03:00

На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу. Фото: Тимур ХАНОВ

Из-за замены асфальта на этом участке, автомобилистам придется искать другой путь проезда

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Новый этап работ по реконструкции северного участка петербургской Кольцевой автодороги, принесет новые неудобства горожанам. На пять дней будет перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.

- В связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД, с 11 по 15 октября 2018 года будет полностью закрыто движение транспорта по указанному участку, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «(УПРДОР) «Северо-Запад».

Дорожники предупреждают, что будет обозначено само место ремонта, а световая и текстовая информация будет выводиться на табло КАД, однако учитывая не самую высокую внимательность петербургских водителей и большой поток машин в сторону Приморского района, пробки обещают быть серьезными.

Напомним, что на северном участке кольцевой дороги идут работы по реконструкции, в результате чего на трассе появится еще по одной полосе в каждую сторону. Срок окончания строительства – до ноября 2020 года.