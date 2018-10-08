На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу
Новый этап работ по реконструкции северного участка петербургской Кольцевой автодороги, принесет новые неудобства горожанам. На пять дней будет перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу.
- В связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на транспортной развязке КАД, с 11 по 15 октября 2018 года будет полностью закрыто движение транспорта по указанному участку, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «(УПРДОР) «Северо-Запад».
Дорожники предупреждают, что будет обозначено само место ремонта, а световая и текстовая информация будет выводиться на табло КАД, однако учитывая не самую высокую внимательность петербургских водителей и большой поток машин в сторону Приморского района, пробки обещают быть серьезными.
Напомним, что на северном участке кольцевой дороги идут работы по реконструкции, в результате чего на трассе появится еще по одной полосе в каждую сторону. Срок окончания строительства – до ноября 2020 года.