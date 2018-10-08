2018-10-08T12:55:46+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах

Надзорное ведомство считает, что больные не должны лежать в коридорах
Петр КИБЕР
Поделиться:
Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах.Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Все помнят начало фильм «Невероятние приключения итальянцев в России», где больную старушку таскают по забитой больнице и никак не могут найти ей место. Увы, но такая ситуация не редкость и в Петербурге. Так, прокуратура города внесла предписание вице-губернатору Анне Митяниной с требованием устранить нарушение.

- Комитетом по здравоохранению до сих пор не решена проблема с коечной мощностью медицинских стационаров, загрузка которых достигает 115 процентов, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что нередки случаи, когда больных, которые нуждаются в больничном уходе, выписывают на домашнее лечение, а тех, кого все же оставляют – кладут в проходах и коридорах. Это не только не способствует выздоровлению, но и грубым образом нарушает права граждан, не говоря уже об ущербе для человеческого достоинства.

Сейчас чиновники комитета по здравоохранению внедряют электронную информационную систему, которая будет работать при экстренной госпитализации пациента и должна не допустить попадания больного в переполненную лечебницу. Что из этого выйдет – проверит все та же прокуратура. А пока горожанам лучше не болеть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу
В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»
«День жестянщика»: из-за гололеда в Петербурге произошло несколько массовых ДТП
Главный синоптик Петербурга рассказал, где набрал три корзины грибов
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
«Нам не хватило свежести»: Главный тренер «Краснодара» объяснил проигрыш «Зениту»
В понедельник, 8 октября, будет без дождей, зато автомобилистов ждет первый гололед
В Петербурге машина провалилась в дыру в асфальте
Врио губернатора Александр Беглов поздравил президента России с днем рождения
В полиции Петербурга заявили, что нарушений во время матча «Зенит»-«Краснодар» не было
В Петербурге горожане повредили неправильно припаркованный автомобиль
В Петербург придет "бабье лето"
В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому
ФК "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в молодежном первенстве
В Петербурге мужчина погиб при падении из дома на иномарку
ФК "Зенит" сыграет с "Краснодаром" под закрытой крышей
Певческая капелла Петербурга даст концерт в Вене и Братиславе
На Волхонском шоссе пенсионер с внуками попал в аварию
Петербурженка Яна Куницкая одержала победу в Лас-Вегасе в бое UFC
В метро Петербурга пассажир упал под поезд
Суд оставил подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Астафьева в СИЗО
Дубли Патрика Херсли и Наиля Якупова помогли СКА обыграть «Йокерит»