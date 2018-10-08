Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-08T12:55:46+03:00

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Все помнят начало фильм «Невероятние приключения итальянцев в России», где больную старушку таскают по забитой больнице и никак не могут найти ей место. Увы, но такая ситуация не редкость и в Петербурге. Так, прокуратура города внесла предписание вице-губернатору Анне Митяниной с требованием устранить нарушение.

- Комитетом по здравоохранению до сих пор не решена проблема с коечной мощностью медицинских стационаров, загрузка которых достигает 115 процентов, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что нередки случаи, когда больных, которые нуждаются в больничном уходе, выписывают на домашнее лечение, а тех, кого все же оставляют – кладут в проходах и коридорах. Это не только не способствует выздоровлению, но и грубым образом нарушает права граждан, не говоря уже об ущербе для человеческого достоинства.

Сейчас чиновники комитета по здравоохранению внедряют электронную информационную систему, которая будет работать при экстренной госпитализации пациента и должна не допустить попадания больного в переполненную лечебницу. Что из этого выйдет – проверит все та же прокуратура. А пока горожанам лучше не болеть.