СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-08T14:02:14+03:00

За три месяца Роспотребнадзор забраковал в Петербурге 20 тонн мяса. Фото: Иван МАРКОВ

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За безопасностью продуктов, поступающих на стол петербуржцев, зорко глядит Роспотребнадзор. Региональное управление ведомства не только проверяет предприятия, на которых производят колбасу и сосиски, но и ставит заслон некачественному импорту.

- По результатам проверок забраковано и изъято из оборота более 20 тонн импортной мясной продукции, находящейся в обороте без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в Роспоребнадзоре отмечают, что подавляющая часть мяса в Петербурге – качественная. Из 1100 проб, которые взяли инспектора ведомства, лишь 2,7 процента имели несоответствие по микробиологическим показателям, а все физико-химические, санитарно-химические и паразитологические критерии оказались в норме.

Нет в мясе и мясной продукции и ГМО, а также превышения по содержанию антибиотиков или радиоактивных веществ.

В то же время при проверке торговых предприятий, было обнаружено больше 250 нарушений, которые Роспотребнадзор предписал устранить. Ведомство продолжает стоять на страже продуктовой безопасности Петербурга и внимательно отслеживает качество товаров в магазинах города.