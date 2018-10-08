Полиция возьмет под контроль «закон о тишине» в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-08T14:38:51+03:00

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Мало кто из жителей Петербурга не сталкивался с такой неприятной вещью, как шум по ночам. Кому-то не повезли жить рядом с меломанами, у кого-то не в меру громкие собаки, и конечно же, все встречались с таким явлением, как человек-перфоратор. И если против их активности в дневные часы ничего не поделаешь, то за беспокойство в ночи наказать можно. Теперь успокаивать буйных петербуржцев будет полиция.

- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В заявке просят выделить 3,8 миллионов рублей для субвенции из бюджета Петербурга в федеральный бюджет, - сообщает пресс-служба депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

Эти деньги необходимы для того, чтобы оплатить работу сотрудников МВД, которые будут следить за соблюдением закона о тишине» в Петербурге. Причиной для такого решения стали изменения в законодательстве, из-за которых полиция не имела права стучать в дверь шумным соседям, если там не происходит явных нарушений закона.

А соглашение местных властей с МВД вновь дает полицейским полномочия выписывать штрафы буйным горожанам. Если законопроект будет принят, по петербуржцы вновь смогут жаловаться друг на друга, как и было раньше.

Вопрос о выделении средств из бюжджета на 2019, 2020 и 2021 годы рассмотрят в октябре.