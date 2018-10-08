В Лужском районе полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-08T14:58:18+03:00

Водителя не испугали ни звук сирены, ни проблески маячка на полицейской машине. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погоню устроили после того, как «ВАЗ-2111» грубо нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требования полиции остановиться

Изменить размер текста: A A

Ради поимки нарушителя правил дорожного движения сотрудникам ГИБДД в Лужском районе пришлось пострелять и не по воробьям, а по колесам. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушителя заметили на перекрестке улиц Победы и Лужского переулка в Луге. Стражи порядка обратили внимание на подозрительную машину и решили проверить документы водителя, уж слишком подозрительную траекторию движения он выбрал.

- Нарядом ДПС за нарушение правил дорожного движения была предпринята попытка остановить автомобиль «ВАЗ-2111», - объяснили в полиции.

Водитель требование проигнорировал и только прибавил скорости. Экипаж ГИБДД начал погоню в включенным маячком и сиреной. Это только раззадорило беглеца и тот даже не подумал притормозить, а продолжил удирать, создавая опасность для других машин и пешеходов.

В итоге остановить «гонщика» удалось только с помощью табельного оружия. Инспектор ДПС выстрелил по колесам, и после этого «ВАЗ» остановился. Оказалось, что за рулем сидит пьяный парень 23 лет. На него уже оформили несколько протоколов об административных правонарушениях.