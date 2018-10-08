Станцию метро «Проспект просвещения» закрыли из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-08T15:55:44+03:00

Сообщение о закрытии станции поступило в 15.35. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сообщение о потенциальной угрозе поступило в 15.35

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Полиция работает на станции метро «Проспект просвещения» в Санкт-Петербурге, а пассажиры, вздыхая, придумывают, как бы им добраться до нужной станции, но с помощью метро, а каким-то другим транспортом. В понедельник, 8 октября, примерно в 15.35 на станции нашли бесхозные вещи, а они считаются потенциально опасным предметом.

Чтобы провести обследование подозрительных предметов и не подвергать людей опасности, даже теоретической, стацию закрыли.

Обычно проверка занимает от получаса до часа.

Пассажирам советуют обратиться к наземному транспорту, чтобы вовремя прибыть в пункту назначения.