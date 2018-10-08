Петербургская учительница немецкого, которая ударила ученика по голове, уволится

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-08T16:07:52+03:00

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Школе № 111 в Калиниском районе Санкт-Петербурга придется искать учителя немецкого языка. Один из педагогов принял решение уволиться. Произошло это после инцидента в середине сентября, когда преподаватель ударила 13-летнего школьника по голове книгой. Семиклассник, схлопотавший удар, стал жаловаться на головные боли и тошноту, и родители отвели его к врачу, который диагностировал закрытую черепно-мозговую травму.

Начались разбирательства. Учительница, которая проработала к тому моменту только пару недель, говорила, что не хотела причинить ребенку вреда. Специальная комиссия опросила всех, кто был на том уроке, чтобы вынести объективное решение.

- Отдел образования Калининского района и руководство школы провели совещание, на котором вынесли два дисциплинарных взыскания, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» в пресс-службе администрации района.

Замечания получили ответственный за организацию работы по охране труда и специалист, отвечающий за профилактику травматизма. Теперь дисциплинарной комиссии предстоит решить, выносить ли выговор директору. Управление образования района теперь будет пристальнее следить за тем, что происходит в школе, особенно в сфере безопасности учеников.

Сама учительница немецкого решила уволиться, к тому же, в школу она устроилась только в сентябре. Пока женщина находится на больничном, но как только выйдет, образовательное учреждение расторгнет с ней договор.

Пострадавший подросток чувствует себя хорош и посещает школу с 1 октября, а вот преподаватель до сих пор на больничном. Женщину госпитализировали почти сразу после происшествия и с тех пор она поправляет здоровье.