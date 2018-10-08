Эксперты назвали Санкт-Петербург зажиточным городом

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-08T16:38:40+03:00

Среднестатистический житель Северной столицы получает на руки после уплаты всех налогов чуть больше 51 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Санкт-Петербург не попал в пятерку городов России с самыми высокими зарплатами, однако аналитики РИА Новостей все равно назвали город зажиточным. Исследование, которое провели специалисты, показало, сколько стандартных потребительских наборов можно купить на чистую среднюю зарплату. В каждом городе стоимость этого набора разнится, именно поэтому самая высокая зарплата получилась в Салехарде – 90,54 тысячи рублей, а на первом месте оказался Южно-Сахалинск, где 81,7 тысячи рублей можно купить 3,58 набора товаров и услуг. В Салехарде же, ставшем вторым, этот показатель равен 3,55.

Петербург занял в рейтинге 16 место. Его среднестатистический житель получает на руки после уплаты всех налогов чуть больше 51 тысячи рублей. На эти деньги он может позволить себе 2,44 раза в месяц воспользоваться потребительским набором. Город расположился между Братском и Кемерово, хотя уровень зарплат там ниже – 42,9 и 38,21 тысячи рублей соответственно.

КСТАТИ

По данным другого аналитического портала – HH.ru, в Санкт-Петербурге приходится до семи соискателей на одной рабочее место, а самая высокая зарплата у брокеров по коммерческой недвижимости. Их ежемесячный доход может достигать миллиона рублей.