2018-10-08T16:38:40+03:00
Экономика

Эксперты назвали Санкт-Петербург зажиточным городом

Аналитики вычислили, как соотносятся средняя зарплата петербуржца и стандартный набор товаров и услуг
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Среднестатистический житель Северной столицы получает на руки после уплаты всех налогов чуть больше 51 тысячи рублей.Среднестатистический житель Северной столицы получает на руки после уплаты всех налогов чуть больше 51 тысячи рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург не попал в пятерку городов России с самыми высокими зарплатами, однако аналитики РИА Новостей все равно назвали город зажиточным. Исследование, которое провели специалисты, показало, сколько стандартных потребительских наборов можно купить на чистую среднюю зарплату. В каждом городе стоимость этого набора разнится, именно поэтому самая высокая зарплата получилась в Салехарде – 90,54 тысячи рублей, а на первом месте оказался Южно-Сахалинск, где 81,7 тысячи рублей можно купить 3,58 набора товаров и услуг. В Салехарде же, ставшем вторым, этот показатель равен 3,55.

Петербург занял в рейтинге 16 место. Его среднестатистический житель получает на руки после уплаты всех налогов чуть больше 51 тысячи рублей. На эти деньги он может позволить себе 2,44 раза в месяц воспользоваться потребительским набором. Город расположился между Братском и Кемерово, хотя уровень зарплат там ниже – 42,9 и 38,21 тысячи рублей соответственно.

КСТАТИ

По данным другого аналитического портала – HH.ru, в Санкт-Петербурге приходится до семи соискателей на одной рабочее место, а самая высокая зарплата у брокеров по коммерческой недвижимости. Их ежемесячный доход может достигать миллиона рублей.

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