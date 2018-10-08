В Петербурге поздравили сотрудников Почты России с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-08T16:56:57+03:00

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Работников Почты России Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили с профессиональным праздником. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе Законодательного Собрания города, отличившихся сотрудников организации наградили благодарственными письмами и почётными грамотами в Мариинском дворце.

- Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду постоянно растет качество почтового сообщения, - зачитал обращение председателя ЗакСа Вячеслава Макарова глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Он добавил, что почтовики помогают государственному механизму работать без сбоев, давая возможность пользоваться точной и бесперебойной связью.

Награды получили директор петербуржской почты Виталий Дырдасов, его заместители Сергей Пилькевич и Ольга Герасименко, а также другие сотрудники ведомства, которые хорошо себя проявили в этом году.