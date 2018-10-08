2018-10-08T17:17:47+03:00
Звезды

Петербургские «Митьки» переснимут фильм «Место встречи изменить нельзя»

Представители творческого объединения выпустят свое видение книги «Эра милосердия», по которой снята картина
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Митьки хотят дать персонажем любимой ленты новую жизнь. Фото: скриншот видео.Митьки хотят дать персонажем любимой ленты новую жизнь. Фото: скриншот видео.
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Сорокалетие многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» отметится своеобразным ремейком от петербургского творческого объединения «Митьки». Они хотят переснять картину и представить зрителям свое прочтение книги братьев Вайнеров «Эре милосердия», по которой и снята культовая лента.

- В честь этого события [сорокалетия фильма, - Ред.] мы решили снять фильм, в котором хотим дать любимым героям новую жизнь, - написали авторы идеи на сайте planeta.ru, где проходит сбор средств на проект. Собрано уже 179 тысяч рублей или 500 тысяч.

Название получившийся продукт получит емкое, перекликающиеся с экранными заголовком, названием книги, но при этом с митьковским колоритом, - «Митьковская встреча эры милосердия».

Уже известны имена нескольких актеров. Например, певица Женя Любич сыграет Синичкину, Олег Гаркуша перевоплотится в фотографа Гришу Шесть-на-девять, Александр Баширов перевоплотится в Промокашку. Мелькнет на экране и Вячеслав Бутусов.

Картину будут снимать под руководством Дмитрия Шагина, главного митька. Он же вживется в роль дворника дяди Митяя.

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