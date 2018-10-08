2018-10-08T18:22:05+03:00
Общество

Женщин, которые приняли роды у пассажирки метро в Петербурге, наградили

Татьяну Гонакову, Заррину Назирову и Шарифу Элмурзаеву поблагодарили за решительность и профессионализм
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Женщины не растерялись и оказали квалифицированную помощь роженице. Фото: пресс-служба метрополитена.Женщины не растерялись и оказали квалифицированную помощь роженице. Фото: пресс-служба метрополитена.
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Руководство петербургского метрополитена наградило троих работниц, которые 23 сентября 2018 года помогли появиться на свет малышу прямо на платформе станции метро «Технологический институт». Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе организации, награды удостоились Татьяна Гонакова, Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева.

- Сотрудниц поблагодарили за решительность и высокий профессионализм, проявленные в непростой ситуации, - пояснили в пресс-службе.

Татьяна Гонакова служит дежурной по приему и отправлению поездов, а Заррина Назирова и Шарифа Элмурзаева поддерживают порядок на платформах. Именно они пришли первыми на помощь женщине, у которой начались роды. Двум последним помогло медицинское образование, которое у них есть, поэтому в непростой ситуации роженица и ее новорожденный сын получили квалифицированную помощь.

Когда мальчик родился, его и маму приняли сотрудники линейного медпункта этой станции.

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