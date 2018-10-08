2018-10-08T19:04:47+03:00
Общество

Между Санкт-Петербургом и Кировом в декабре запустят поезд

Из Северной столицы он будет ходить по нечетным дням, из Кирова – по четным
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Время в пути составит чуть больше чуток.Время в пути составит чуть больше чуток.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Санкт-Петербург и Киров свяжет новый поезд, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». Первый рейс состоится уже 10 декабря 2018 года. Билеты уже поступили в продажу. Составы будут формировать из общих, плацкартных и купейных вагонов.

- Поезд будет курсировать через день, - пояснили в компании.

Чтобы не запутаться, нужно запомнить, что по четным дням состав будет отправляться из Кирова в 10.56. Время в пути составит чуть больше суток, и на следующий день в 11.12 состав подойдет к платформе Ладожского вокзала.

Из Санкт-Петербурга поезд будет уходить в 16.02 по нечетным дням. Прибытие в пункт назначения запланировано на 14.11 следующего дня. Соответственно, тем, кто желает попасть из города на Неве в город на Вятке, нужно понимать, что первый рейс в Киров состоится 11 декабря.

Поезд будет идти через Вологду, где к нему будут цеплять несколько вологодских вагонов.

КСТАТИ

С 9 декабря изменится расписание некоторых «Сапсанов», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой (подробнее).

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