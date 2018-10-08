2018-10-08T19:24:02+03:00
Происшествия

На 16 лет отправится в колонию строгого режима убийца таксиста в Санкт-Петербурге

Молодой человек расправился с водителем из-за двух колец и мобильного телефона
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Преступник проведет 16 лет в колонии строгого режима.Преступник проведет 16 лет в колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор 24-летнему молодому человеку, который напал на таксиста, ограбил и задушил его. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Санкт-Петербургу, парня признали виновным в совершении трех преступлений – убийство, разбой и угон.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе следственного комитета.

Эти годы осужденный проведет в колонии строгого режима. Такое решение суд принял, изучив все обстоятельства дела. Из его материалов известно, что 16 сентября 2017 года убийца сел в машину в Невском районе и попросил таксиста отвезти его в Колпино. Там он стал душить водителя, чтобы присвоить себе два кольца и мобильный телефон. Именно так оценил злоумышленник жизнь таксиста. Полиция потом посчитала, что стоимость украденных вещей – 20 тысяч рублей.

Чтобы избавиться от тела, преступник перевез труп к одному из домов на Искровском проспекте и бросил его там.

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