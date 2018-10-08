Пьяная петербурженка зарезала собутыльника во время застолья

СЕГОДНЯ 19:39 2018-10-08T19:39:51+03:00

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Застолье переросло в ссору, потом в драку, а потом в уголовное дело по статье «убийство». По такому сценарию развивались события в одной из квартир на улице Шотмана в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Санкт-Петербургу, под подозрение попала 52-летняя женщина.

- В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заметили в пресс-службе ведомства.

По мнению следователей, события развивались так: подозреваемая и ее знакомый, который на год старше, выпивали в квартире. После очередной рюмки начались разговоры «за жизнь». Во время этой беседы между мужчиной и женщиной пробежала черная кошка. Дама почувствовала неприязнь к собутыльнику и решила расправиться с ним. На глаза попался нож, его обвиняемая и пустила в ход. На теле погибшего мужчины потом нашли потом много ран на шее и груди. Он погиб в квартире.

Следователи уже назначили несколько экспертиз, чтобы точно выяснить, что произошло в квартире на улице Шотмана.